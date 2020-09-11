«Можете сидеть — два предыдущих троллейбуса по часу стояло»: харьковская полиция взялась за контроль количества пассажиров в транспорте

Уважаемые пассажиры, 23 человека остается, пять человек покиньте салон, и троллейбус едет дальше. Можете сидеть — это уже проверено, два предыдущих троллейбуса по часу стояло.

Это конечная остановка на «Зирке». За вот этим троллейбусом, из которого наотрез не хотят выходить пассажиры, стоит еще больше десятка электромашин. Конфликт произошел около часа дня, рассказывает Дмитрий Щербань, когда патрульные обнаружили в транспорте нарушение карантинных требований.

Дмитрий Щербань, старший лейтенант полиции, командир 2-й роты

Троллейбус был перегружен, вез пассажиров, которые стояли. Вот, что есть нарушением карантинных мероприятий, скажем так, на территории Украины, вот, и водитель троллейбуса отказался в дальнейшем везти пассажиров, согласно тех установленных норм и правил, которые предусмотрены на данный момент времени.

На водителя составили админпротокол.

А полицейские, приехавшие по вызову, остались дежурить на конечной остановке. С тех пор все троллейбусы уезжают отсюда исключительно при условии, что в салоне только 23 пассажира. Но вот людям — это явно не нравится - все, кто зашел и уже сел, наотрез отказываются покидать салон.

Я не знаю, кто хочет что со мной сделать, но я считаю, что почему я должна не ехать, так же, как и все остальные, мог кондуктор стать на двери, 23 человека пропустить, коль так уж нужно, и спокойненько поехать.

Валерия ждет, пока транспорт тронется, и не понимает, почему те пассажиры, которые зашли в салон последними, не хотят выполнять требования полицейских.

Валерия, пассажир троллейбуса

Набились все в троллейбус, все начали выгонять друг друга - приехали две патрульные полиции, начали разбираться, а один троллейбус отпустили - впустили 23 человека, а это не могут с ним разобраться - никто не хочет выходить.

Кондукторы и водители разводят руками – говорят, это не их дело - контролировать количество пассажиров, и ссориться они не хотят, ведь некоторые люди бывают слишком агрессивными, и в городе уже был случай, когда мужчина в такой ситуации разбил лобовое стекло машины.

Павел, кондуктор троллейбуса

В полиции хотят, чтобы мы выгоняли людей, мы людей не имеем права выгонять, я не могу даже. Я могу предложить выйти - никто не слушается. На третьем маршруте 20 машин работает. – Тобто щас десь кілька десятків тролейбусів стоять, і ніхто не може їхати? - Практически все, да стоят. Неможливо возити 23 чоловіка в салоне, а поліція настоює на этом і виписує на водіїв протоколи в 17 тисяч гривень. Пусть троллейбусов больше пускают, а то они карантин сделали, а из-за этого карантина люди страдают.

Полицейские уверяют — это исключительно ответственность водителя, проблем не будет, если весь общественный транспорт будет работать в режиме открытой только передней двери возле водителя. Заполнить лишь половину сидячих мест и все. Именно в этом новом троллейбусе, говорит Дмитрий Щербань, должно быть 23 пассажира.

Дмитрий Щербань, старший лейтенант полиции, командир 2-й роты

Согласно нормативному документу, половина мест от сидячих должно быть занято, которые указаны в реестрационных документах. В реестрационных документах транспортного средства «Богдан» указано 46 сидячих мест – соответственно, делим на два - получаем 23.

Кроме возмущенных горожан, которых было собственно большинство, которые жаловались и на власть, и на малое количество транспорта, и длинные интервалы движения. Нашлись пассажиры, которые все же поддержали полицейских.

Татьяна, говорит, переживает за свою безопасность и не хочет, дабы город попал в «красную» зону и транспорт вообще остановили.

Татьяна, пассажир троллейбуса

Не открывать эти двери. Одну дверь открыть - и пожалуйста, кондуктор, не водитель, а кондуктор-контролер должен запустить и спокойно поехать. На какой-то остановке вышли два человека, три тогда подсадили.

Между тем в социальных сетях распространяется информация, что коронавирус подхватил и мэр города Геннадий Кернес. В пабликах пишут, что городской глава сейчас якобы проходит лечение в 17-й городской больнице, для этого даже выделили целый этаж.

Но вот в горсовете информацию не подтверждают, впрочем, и не опровергают.

Анна Прохоренко, нач. отдела стационарной помощи Департамента здравоохранения Харьковского горсовета