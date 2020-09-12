Можно голосовать с температурой: как пройдут местные выборы в условиях карантина?

Центральная избирательная комиссия совместно с экспертами профильных министерств и военными медиками разработали алгоритм проведения местных выборов 25 октября. Об этом сообщил член ЦИК Сергей Постивый.

По его словам, ограничения на право голосования не будет даже для избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температуры 37,2.

"В рекомендациях для Минздрава мы предлагали, что в таких случаях целесообразно организовать работу в комиссии таким образом, чтобы отделить отдельно в этом же помещении кабину для голосования, где голосовали бы люди с такой симптоматикой. После чего все контактные зоны должны надлежащим образом протираться после каждого такого избирателя", – пояснил мужчина.

Также он добавил, что физическая дистанция, являющаяся карантинным требованием, не совпадала с положением о размещении наблюдателей. Поэтому сейчас решают вопрос о внесении изменений в это постановление.

Кроме того, ЦИК будет рекомендовать не проводить внутри помещений никаких публичных мероприятий с участием самих кандидатов, а "вынести" их на улицу. Пропускать в помещения избирателей будут в контролируемом количестве.

"Это должно быть не более трех человек у одного стола для выдачи бюллетеней", – отметил он. Самих избирателей будут пускать только при наличии защитных средств. Правительство рассмотрит рекомендации ЦИК уже на следующей неделе, уточнил Постивый.