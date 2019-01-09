Можно ли было избежать трагедии? По делу о ДТП на Сумской обсудили выводы экспертизы

Эксперты из Днепра, установив среднюю скорость Lexus (106 км / ч) и расстояние между Lexus и Volkswagen в момент начала движения последнего, выяснили, что Зайцева успела бы остановить авто до перекрестка, если бы ехала с разрешенной скоростью.

Также мог избежать столкновения и водитель Фольксвагена Дронов, если бы начал движение на зеленый свет.

При обсуждении сторона обвинения просила признать автотехническую экспертизу «ненадлежащим доказательством».

Защита Зайцевой поддержала обвинение и тоже настаивать, что данное исследование не имеет юридической силы:

Игорь Омельченко, прокурор отдела прокуратуры Харьковской области

Статус цієї експертизи буде визначати суд, сторона обвинувачення заперечує щодо належності цього доказу, тому що експерти, які проводили дані дослідження, не мають певних спеціальностей, а саме: щодо дослідження відео та фотоматеріалів, тому ми вважаємо, що проведена експертиза є необ’єктивною, крім цього, було проведено дослідження тільки одного відеофайлу, де воно було здубльовано, був монтаж – чому не досліджувалися інші відеозаписи - для нас це залишається також питанням

Адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица говорит, что все возражения безосновательны, ведь каждая сторона имеет право предоставлять суду заключения экспертиз - доступ есть у всех. Ни о каком монтаже видеофайлов речи не идет, отмечает Перепелица и добавляет, это еще не последнее ходатайство:

Це не є експертиза, яка виправдовує Геннадія Дронова, вона відкриває очі на певні факти, але у зв»язку з тим, що ми отримали відповіді не на всі питання, то нами будуть подані ще клопотання про певні повторні дослідження

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова

Судья отклонил ходатайство обвинения и защиты Зайцевой и оценит экспертизу в качестве доказательства при вынесении приговора.

А еще в суде представитель потерпевшей Жанны Власенко уточнил исковые требования своей клиентки. Она не имеет претензий к обвиняемой Зайцевой, а Дронова просит возместить убытки - 100 000 гривен материального убытка и 200000 морального. Ведь Дронов за все это время не выплатил ни копейки, говорилось в заявлении.

Суд не отказал в новом исковом заявлении.

Следующее заседание назначили на 15 января.