Атопический дерматит – хроническое воспалительное заболевание кожи, которое впервые проявляется в детском возрасте. Оно сочетается с пищевой и респираторной аллергией, бронхиальной астмой, другими заболеваниями. Кожные инфекции очень осложняют течение заболевания. В период обострения кожа очень зудит, поэтому в детском возрасте атопический дерматит очень сложно переносится. Детки постоянно беспокоятся, плачут, расчесывают ранки до крови. Атопический дерматит генетически обусловлен, поэтому избавиться от него раз и навсегда невозможно. «Запускают» заболевание аллергенные и не очень внешние факторы, например, воздействие табачного дыма, пыльца амброзии, клещи и даже психоэмоциональное перенапряжение.

Лечение атопического дерматита заключается:

в устранении вещества, спровоцировавшего обострение, – аллергена;

в устранении воспалительной реакции. Дело в том, аллерген запускает аллергическую реакцию, которая затем поддерживает себя сама. Таким образом, после устранения действия аллергена воспаление все равно продолжается. Поэтому для достижения ремиссии может потребоваться 2–3 месяца и дольше.

Больше всего дискуссий возникает вокруг лечения атопического дерматита у младенцев. В этом возрасте многие родители боятся использовать ряд препаратов, которые рекомендуют доктора. В числе этих препаратов – гормональные мази. Популярный педиатр Евгений Комаровский утверждает, что для лечения атопического дерматита у детей гормональные мази использовать можно и нужно по назначению врача. Дело в том, что они помогают справиться с зудом, лечат мокнущие раны, в результате чего пораженное дерматитом место заживает гораздо быстрее. Педиатр указывает на то, что ускорение заживления облегчает состояние малыша, который наконец-то перестанет кричать и плакать от боли и зуда нормально выспится сам и даст поспать родителям.

Лечение и профилактика детских заболеваний постоянно сопровождаются мифами и труднообъяснимыми правилами. То и дело в https://hyser.com.ua/ - свежие новости Украины попадает противоречивая информация, анализируя которую, молодые родители совершенно запутываются. Такая ситуация в здравоохранении наблюдалась еще 100 лет назад. Например, в устав популярной в то время пионерской организации включалось непонятное для жителей XXI века правило приветствовать друг друга и окружающих исключительно так называемым пионерским салютом. Рукопожатия были запрещены. Дело в том, что в 1920 гг., когда создавалась организация, в стране бушевали эпидемии холеры и тифа, возбудители которых передаются фекально-оральным и контактным путями. Поэтому отказ от рукопожатий помогал людям сохранить здоровье, а во многих случаях – жизнь.

Сегодня же отказ от рукопожатий представляется чем-то несовременным и непонятным. Поэтому прежде, чем следовать чьим-то советам, проверяйте, что об этом думают специалисты. Будьте здоровы!