Мультикомплекс Фельдман Экопарк готовится к Дню рождения: заслуги и достижения

Фельдман Экопарк на днях будет отмечать свой 7-й День рождения - планирует расширяться. За счет освоения 49 га лесного участка в Дергачевском районе. Среди главных функций мультикомплексов - реабилитация детей и взрослых:

Татьяна Алиева, руководитель психологической службы Центра психосоциальной реабилитации Фельдман Экопарк

За пять лет работы уже более 7 тысяч семей получили психологическую помощь в нашем центре, из них более двух тысяч детей было. Особенность работы центра заключается в том, что используют такой метод как экотерапия, это комплексный мультидисциплинарный подход оказания психологической помощи нуждающемуся контингенту, и особое внимание уделяется анималотерапии, которая включает в себя работу с животными. Данный подход считается во всей Европе и мире одним из самых лояльных и мягких

В течение лета десятки тысяч детей проходят реабилитацию и изучают природу именно на территории мультикомплекса. Сотрудники экопарка активно сотрудничают со Всемирным фондом реабилитации животных. Большое внимание уделяется рекреационной и экопросветительской деятельности

Вадим Воротынский, куратор программ социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк

Десятки тысяч детей, ежегодно учатся любить и беречь природу родного края. Свои знания они используют в написании научных работ и завоевывают призовые места на всеукраинских и европейских конференциях. Недавно был запущен новый экомаршрут, в котором дети могут получить поистине уникальные знания

Спасение и реабилитация животных - одна из важнейших задач, которую ставит перед собой Фельдман Экопарк и его программа «Центр спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом».

Ирина Подвойская, руководитель Центра спасения диких и экзотических животных "Добрый дом Фельдман Экопарк"

Наш центр создан несколько лет назад, и за это время было спасено более 20 тысяч животных! Это домашние животные, дикие, экзотические, в том числе и краснокнижные

Фельдман Экопарк - благотворительный проект Александра Фельдмана. Деньги на функционирование всех направлений поступают от меценатов и от проведения благотворительных акций. Одна из последних - "Искусство милосердия".

Покупая картину из коллекции фонда, именно благотворители решают, на которую из программ парка перечислить средства.