Мужчина, которого 8 марта сбила сотрудница полиции, скончался в больнице

Мужчина, которого утром 8 марта на пешеходном переходе сбил автомобиль, 14 марта скончался в больнице.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, установлено, что за рулем автомобиля находилась женщина - сотрудник отдела одного из структурных подразделений полиции в Харьковской области.

По данному факту назначена служебная проверка.

Напомним, 8 марта около 11:30 на улице Полтавский Шлях 42-летняя женщина - водитель автомобиля «Toyota» - допустила наезд на 65-летнего мужчину, который шел по пешеходному переходу.

Пострадавший получил различные травмы. В тяжелом, неконтактном состоянии его доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

14 марта мужчина скончался.

Следователем были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру.