Мужчина, которого 8 марта сбила сотрудница полиции, скончался в больнице

16 марта 2019 г. 17:34
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Мужчина, которого утром 8 марта на пешеходном переходе сбил автомобиль, 14 марта скончался в больнице.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, установлено, что за рулем автомобиля находилась женщина - сотрудник отдела одного из структурных подразделений полиции в Харьковской области.

По данному факту назначена служебная проверка.

Напомним,  8 марта около 11:30 на улице Полтавский Шлях 42-летняя женщина - водитель автомобиля «Toyota» - допустила наезд на 65-летнего мужчину, который шел по пешеходному переходу. 

Пострадавший получил различные травмы. В тяжелом, неконтактном состоянии его доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 

14 марта мужчина скончался.

Следователем были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру.

 

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