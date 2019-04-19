Мужчина, который избил контролера "Харьковоблэнерго", предстанет перед судом

Уголовное дело о нападении на контролера акционерного общества "Харьковоблэнерго" направлено в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании.

По материалам следствия, чрезвычайное происшествие произошло в многоэтажке по ул. И. Каркача.

Работник энергетического предприятия 59-летняя женщина, днем проверяла показания электросчетчиков.

В это время из квартиры вышел мужчина, который был навеселе.

Видимо, после принятого алкоголя его потянуло на "подвиги", а женщина-контролер показалась злоумышленнику легкой добычей.

Дебошир начал избивать свою жертву по голове и туловищу.

Сразу после нападения потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранители задержали 48-летнего злоумышленника.

Как выяснилось, нигде не работающий харьковчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и невыполнение решения суда.

В ходе следствия подозреваемый полностью признал свою вину.

Прокуратура Индустриального района Харькова направила обвинительный акт и материалы дела для рассмотрения в суд по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Злоумышленнику грозит ограничение свободы сроком до 3 лет.