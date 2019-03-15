Мужчина, который повесил собаку на дереве, предстанет перед судом

В Харьковской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве собаки (ч. 1 ст. 299 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Юрий Ковалев, в ноябре прошлого года в одном из сел Краснокутского района мужчина забрал собаку у знакомой, которой было сложно содержать животное.

Однако вместо того, чтобы предоставить собаке убежище, он жестоко расправился с ней, задушив животное веревкой.

После этого он повесил труп собаки на дереве на центральной сельской улице.

Сейчас по инициативе ранее несудимого подозреваемого заключено соглашение с прокурором о признании вины в преступлении, предусматривающем реальный срок наказания.