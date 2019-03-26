Мужчина, который убил топором своего товарища, получил тюремный срок

26 марта 2019 г. 9:50
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В Дергачевском районном суде вынесли приговор 26-летнему мужчине.

Суд признал его  виновным в убийстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В ноябре прошлого года осужденный зарубил топором своего товарища. Нетрезвый мужчина увидел, что в темное время суток кто-то зашел в его сарай. Решив, что это вор, он набросился на незваного гостя с топором и бил по голове, пока жертва не перестала подавать признаки жизни. Лишь после кровавой расправы он понял, что убил знакомого, который пришел к нему по делу.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

 

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