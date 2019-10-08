Мужчина, пострадавший при взрыве газа в Дергачах, скончался в больнице

72-летний пенсионер, который пострадал во время взрыва газа в Дергачах, скончался в харьковской больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заведующего ожоговым центром Аслана Цогоева.

Напомним, взрыв газа в общежитии на улице Научной, 27 в Дергачах произошел утром 3 октября.

В результате взрыва пострадал 72-летний мужчина и его соседка 1972 года рождения.

Пострадавших госпитализировали в Харьковский ожоговый центр, где мужчину прооперировали.

Его состояние, по оценкам медиков оставалось критическим.