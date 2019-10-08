 

Мужчина, пострадавший при взрыве газа в Дергачах, скончался в больнице

08 октября 2019 г. 9:40
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72-летний пенсионер, который пострадал во время взрыва газа в Дергачах, скончался в харьковской больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заведующего ожоговым центром Аслана Цогоева.

Напомним, взрыв газа в общежитии на улице Научной, 27 в Дергачах произошел утром 3 октября.

В результате взрыва пострадал 72-летний мужчина и его соседка 1972 года рождения.

Пострадавших госпитализировали в Харьковский ожоговый центр, где мужчину прооперировали.

Его состояние, по оценкам медиков оставалось критическим.

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