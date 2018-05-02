Мужчина пытался вывезти за рубеж среди сумок с вещами пятилетнего ребенка

02 мая 2018 г. 12:13
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Украинские пограничники на границе в Мукачево задержали мужчину, который незаконно пытался вывезти в Венгрию пятилетнюю девочку.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

При осмотре автомобиля "Фольксваген", в котором из Украины выезжали пять человек, пограничники обнаружили девочку пяти лет.

Ребенок был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами.

Девочка имела при себе биометрический паспорт гражданки Украины, который при проведении паспортного контроля лиц пограничникам никто не предоставил.

Мужчина назвался отцом девочки, но никаких документов он предоставить не смог.

Фамилия ребенка также не совпадала с фамилией мужчины.

Никаких разрешительных документов на вывоз ребенка за границу от матери при нем не было.

У мужчины не было также свидетельства о рождении ребенка, которое могло бы подтвердить отцовство.

О выявленном факте попытки незаконного вывоза ребенка за рубеж пограничники сообщили в полицию

Видео: 

5-річну дівчинку серед сумок з речами виявили прикордонники

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