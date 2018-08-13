В Харьковской области избрали меру пресечения мужчине, который при ссоре поджег свою жену

Суд избрал для 48-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство гражданской жены (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя Первомайской местной прокуратуры Роман Травкин, вечером 31 июля в селе Ефремовка подозреваемый и его 35-летняя сожительница выпивали в гостях у друзей.

Во время застолья между мужчиной и женщиной возникла ссора из-за того, что жена не хотела покидать застолье и хотела остаться ночевать в гостях.

Мужчину разозлило такое поведение. Он стал бить сожительницу ногами. А потом схватил со стола бутылку с недопитой водкой, облил женщину и поджег.

Спасла жизнь пострадавшей подруга, которая сумела снять с нее горящую одежду, при этом разъяренный злоумышленник пытался помешать спасению женщины.

По максимальной санкции статьи злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.