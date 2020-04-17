Мужчине, который заложил взрывчатку у входа в торговый центр в Харькове, объявили о подозрении

Следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение в совершении террористического акта уроженцу Донецкой области, который планировал активировать взрывное устройство в Харькове.

Об этом сообщает начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

По данным спецслужбы, 17 февраля 2020 злоумышленник заложил самодельное взрывное устройство, собранное на основе ручной гранаты, у входа в торгово-развлекательный центр.

Той же ночью взрывчатку обнаружили охранники центра и обезвредили специалисты-взрывотехники Нацполиции.

Сотрудники СБУ установили личность подрывника, несмотря на то, что он не оставил следов на месте преступления.

Злоумышленник также придерживался ряда мер конспирации: проживал под чужим именем, использовал несколько комплектов поддельных документов, постоянно менял место жительства и государственные номерные знаки на своем автомобиле.

Уже 5 марта злоумышленника задержали в Борисполе Киевской области.

При этом он пытался скрыться на автомобиле от правоохранителей и угрожал применить против них оружие.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела в Киеве сотрудники спецслужбы изъяли нарезной карабин Форт-205, без разрешительных документов, боевой пистолет Форт-12, граната РГД-5, около 200 патронов различного калибра к автомату и пистолету, дымовую шашку.

Также были обнаружены поддельные личные документы с его фотографией, 4 государственных номерных знака для автомобиля и электронные устройства для считывания кодов автомобильных сигнализаций.

Установлено, что злоумышленник несколько лет находится в розыске и скрывается от правоохранительных органов из-за причастности к ряду других преступлений, в частности участия в деятельности незаконных вооруженных формирований, незаконном завладении транспортным средством и тому подобное.

Продолжается досудебное следствие, начатое по ст. 258 и 263 Уголовного кодекса Украины.