Мужчину, избившего полицейского, отправили за решетку

19 апреля 2019 г. 11:11
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В суде Харьковского района закончили слушать дело по обвинению 25-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 310 УК Украины.

Суд признал его виновным в сопротивлении и нанесении легких телесных повреждений полицейскому и незаконном выращивании конопли.

По данным следствия, в декабре 2017 года в одном из сел Змиевского района осужденный выпивал вместе с друзьями на летней площадке возле магазина, где у мужчины возник конфликт с покупателем, пришедшим в магазин. Нетрезвый мужчина угрожал оппоненту пистолетом для спортивной стрельбы, а когда потерпевший попытался уйти, догнал его и несколько раз ударил. 

На место происшествия вызвали полицию. Участковый офицер догнал хулигана на соседней с магазином улице. 

Злоумышленник вел себя агрессивно и оказал сопротивление полицейскому. Он угрожал милиционеру расправой, а затем набросился на него с кулаками. Преступник бил участкового руками и ногами по голове, причинив легкие телесные повреждения.

Во время досудебного следствия выяснилось также, что правонарушитель устроил на собственном дворе в поселке Хорошево «плантацию» конопли. У мужчины изъяли 26 кустов наркосодержащих растений. 

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.

 

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