У подозреваемого в убийстве женщины в Лозовой выявили психзаболевание

Подозреваемого в убийстве 40-летней женщины в Лозовой признали ограниченно подсудным.

Об этом сообщает местный портал «Сигма ТВ» со ссылкой на прокурора Лозовской местной прокуратуры Алексея Черкасса.

По его словам, мужчину осмотрели специалисты, провели экспертизы и сделали заключение, что у него присутствуют психические отклонения.

При этом в прокуратуре уточнили, что справка не освободит его от ответственности за убийство, если суд все же признает его виновным.

«Прохождение стационарного лечения в соответствующих психиатрических заведениях в течение определенного судом времени. После того, как лицо пройдет соответствующий курс лечения, оно будет в дальнейшем отбывать уже наказание назначено судом дальше. Это время прохождения лечения в психиатрическом заведении будут зачислены день в день - как время отбывания реального наказания в виде лишения свободы», - пояснил прокурор.

Напомним, 2 сентября в Лозовой на свалке было найдено тело женщины с перерезанным горлом. Убитую обнаружил коммунальщик, который приехал сортировать мусор. Погибшей оказалась 40-летняя жительница Лозовой, сотрудница одного из местных кафе.

Следствие по делу еще продолжается, следователем назначен ряд экспертиз.