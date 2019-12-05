Террориста, который хотел взорвать емкости с хлором на Харьковщине, будут судить

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Харьковской области, который пытался совершить взрыв на комплексе водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры Павла Угровецкого, в июне текущего года правоохранители пресекли противоправную деятельность и задержали на «горячем» террориста.

Злоумышленник готовился совершить теракт: пытался взорвать емкости с хлором на объекте критической инфраструктуры Харьковской области - комплекс водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал», расположенный в селе Краснопавловка Лозовского района Харьковской области.

Задержанному в ходе досудебного расследования судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.