Террориста, который хотел взорвать емкости с хлором на Харьковщине, будут судить

05 декабря 2019 г. 17:17
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Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Харьковской области, который пытался совершить взрыв на комплексе водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры Павла Угровецкого, в июне текущего года правоохранители пресекли противоправную деятельность и задержали на «горячем» террориста. 

Злоумышленник готовился совершить теракт: пытался взорвать емкости с хлором на объекте критической инфраструктуры Харьковской области - комплекс водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал», расположенный в селе Краснопавловка Лозовского района Харьковской области. 

Задержанному в ходе досудебного расследования судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

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