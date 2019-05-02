Мужчину, который обворовывал магазины и храмы на Харьковщине, отправили за решетку

В Харьковской области за совершение серии краж по ч.3 ст. 185 УК Украины осудили 21-летнего мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным правоохранителей, осужденный «специализировался» на ночных кражах.

Преступления он совершал с сообщником, материалы в отношении которого выделены в отдельное уголовное производство.

Злоумышленники на автомобиле ездили по различным населенным пунктам, где обворовывали магазины, кафе и даже храмы.

Так, в октябре прошлого года в пгт. Боровая злоумышленники за одну ночь успели «обчистить» магазин, кафе и парикмахерскую.

Кроме денег, похитители забирали также товары. В частности, из магазина вынесли постельное белье, одежда и даже женские чулки.

Уже через месяц сообщники совершили очередной «рейд».

На этот раз злоумышленники отправились в Купянский район. Через полчаса они обокрали церковь и храм, откуда вынесли денежные пожертвования верующих, а также серебряные церковные принадлежности.

Кроме того, этой же ночью осужденный с другом обокрал еще три магазина, из которых мужчины забрали все наличные средства, спиртное, продукты (колбасу, конфеты и т.п. ), а также духи и бытовую химию.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, суд признал мужчину виновным в кражах и приговорил к 4 годам лишения свободы.