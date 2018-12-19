"Мужчины тоже требуют равенства", - Кернес - о Европейской хартии равенства женщин и мужчин

Харьков присоединился к Европейской хартии равенства женщин и мужчин в жизни местных громад, разработанной Советом европейских муниципалитетов и регионов в 2004 году.

Соответствующее решение было принято сегодня на сессии Харьковского городского совета.

«Я считаю, что мужчины тоже требуют равенства».

Так Геннадий Кернес прокомментировал принятие Харьковским горсоветом Европейский хартии равенства мужчин и женщин.

Согласно проекту решения, ратификация Хартии позволит обеспечить эффективную реализацию механизмов для достижения равенства возможностей женщин и мужчин в жизни территориальной громады города Харькова, отметили в Харьковсокм горсовете и напомнили , что вопрос о присоединении Харькова к Европейской хартии рассматривался на заседании рабочей группы, в которую вошли представители всех структурных подразделений городского совета и исполнительных органов, депутаты горсовета.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, документ нацелен на развитие органов местного самоуправления. Он охватывает все сферы жизнедеятельности - образование, здравоохранение, социальную помощь, культуру, спорт, безопасность, окружающую среду и т.д. Ратификация Хартии необходима для повышения качества предоставления этих услуг и повышения уровня жизни в городе.

Организационные мероприятия по подготовке и подаче в установленном порядке заявления о присоединении к Европейской хартии равенства женщин и мужчин в жизни местных громад возложены на Департамент по делам семьи, молодежи и спорта.

Европейская хартия равенства женщин и мужчин принята в мае 2006 года. Согласно документу, запрещается дискриминация по любым признакам пола, расы, этнического или социального происхождения, генетических особенностей, языка, религии или убеждений, политических или иных взглядов, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, места рождения, инвалидности и др. К Хартии уже присоединились 1730 городов.

В Украине – это Винница, Житомир, Одесса, Ирпень и др.