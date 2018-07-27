Мужские портфели и другие аксессуары из кожи — онлайн-каталог 7bags®

Незаменимый мужской аксессуар — портфель из настоящей кожи — не выходит из употребления на протяжении долгих десятилетий. Действительно, пока что дизайнерами просто не придумано ничего более удобного, стильного и солидного для делового человека — ни рюкзаки, ни кейсы, ни тем более пакеты не могут сравниться с портфелем. Аксессуар легко вмещает в себя бумаги и личные вещи, удобен в переноске, придает своему владельцу ответственный и строгий вид.
Хороший портфель должен быть непременно кожаным — это гарантирует его красоту и долговечность. Но обычно натуральная кожа стоит довольно дорого. Однако мужской портфель в магазине 7bags.com.ua можно приобрести с максимальной экономией — и при этом ничуть не поступиться качеством.
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«Семь сумок» — мультибрендовый магазин. В каталоге можно найти аксессуары от английских, турецких, испанских и украинских производителей — например, представлены бренды Cobbler, BUG, Hautton, Visconti и многие другие.
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