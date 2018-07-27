Мужские портфели и другие аксессуары из кожи — онлайн-каталог 7bags®

Незаменимый мужской аксессуар — портфель из настоящей кожи — не выходит из употребления на протяжении долгих десятилетий. Действительно, пока что дизайнерами просто не придумано ничего более удобного, стильного и солидного для делового человека — ни рюкзаки, ни кейсы, ни тем более пакеты не могут сравниться с портфелем. Аксессуар легко вмещает в себя бумаги и личные вещи, удобен в переноске, придает своему владельцу ответственный и строгий вид.

Хороший портфель должен быть непременно кожаным — это гарантирует его красоту и долговечность. Но обычно натуральная кожа стоит довольно дорого. Однако мужской портфель в магазине 7bags.com.ua можно приобрести с максимальной экономией — и при этом ничуть не поступиться качеством.

Интернет-магазин «Семь сумок» — мужские портфели, сумки и рюкзаки из настоящей кожи

Украинский магазин 7bags предлагает портфели и сумки для мужчин в широчайшем ассортименте.

Здесь можно купить аксессуары из телячьей, воловьей, лошадиной кожи.

В каталоге представлены любые размеры — доступны как совсем небольшие портфели, так и сумки повышенной вместительности.

Можно выбирать из широкой линейки цветов — в магазине есть коричневые, черные, бежевые, серые, песочные портфели. Доступны и нестандартные расцветки — зеленая и синяя кожа, цвет хаки, красный и медовый цвета.

«Семь сумок» — мультибрендовый магазин. В каталоге можно найти аксессуары от английских, турецких, испанских и украинских производителей — например, представлены бренды Cobbler, BUG, Hautton, Visconti и многие другие.

Огромное преимущество интернет-магазина — очень низкие цены на продукцию. За хороший портфель из натуральной кожи не придется отдавать огромные деньги — аксессуары доступны всем. Каталог регулярно пополняется новыми моделями, поэтому здесь всегда можно отслеживать свежие поступления.

Качественные рюкзаки и сумки любого типа для мужчин и женщин

Интернет-магазин реализует не только портфели для мужчин, но и другую продукцию. В каталоге можно найти и приобрести стильные кожаные рюкзаки для повседневного ношения, женские сумочки любых размеров и стилей. Также здесь представлены вместительные дорожные сумки и небольшие портмоне, клатчи, ключницы, кошельки и папки для бумаг.

Магазин делает брендовую кожаную продукцию доступной для покупателей. Доставка заказов осуществляется не только по всем регионам Украины, но в других странах.