МВД Беларуси собирается применять на протестах боевое оружие

12 октября 2020 г. 17:49
Источник: РБК-Украина
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Министерство внутренних дел Беларуси угрожает демонстрантам применением боевого оружия, так как протесты в стране "стали организованными и крайне радикальными". Кроме этого, силовики будут применять спецсредства для подавления митингов. Соответствующий комментарий замглавы МВД Беларуси Геннадия Казакевича размещен в официальном Telegram-канале пресс-секретаря ведомства.

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - заявил он.

Отметим, в Беларуси за вчера, 11 октября, силовики задержали 713 участников акций протестов. Всего в стране прошло 25 протестных акций. Силовики подтвердили применение спецсредств и спецтехники против демонстрантов.

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