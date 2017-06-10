МВД обещает сделать кардинальные изменения систему обучения полицейских

10 июня 2017 г. 16:10
Источник: LB.ua
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С нового учебного года преподавание осовременят.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев пообещали коренное изменение системы обучения будущих полицейских с начала нового учебного года.

Об этом они сказали во время визита в Одесский государственный университет внутренних дел 9 июня.

"Мы пришли к единому мнению, что к началу нового учебного года мы в корне изменим систему преподавания оперативно-внезапной деятельности, поисковых, разведывательных и контрразведывательных мероприятий, осуществляемых с применением оперативных и оперативно-технических средств", - сказал Князев.

В свою очередь, Аваков отметил, что одним из современных центров подготовки кадров станет одесский вуз.

"Необходима адекватность и соответствие учебного процесса к новым вызовам. Нам не нужны старые подходы, нам нужны компетентные, хорошо подготовленные специалисты в каждом направлении. Именно поэтому фундаментально важно иметь современные центры подготовки кадров. Один из центров, базовый стратегический, будет находиться в Одессе. Уверен, что коллектив университета с этим справится", - сказал министр.

В рамках мероприятия также состоялась закладка символической капсулы на месте строительства нового корпуса ОГУВС и вручение 10 отличий и грамот работникам вуза.

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