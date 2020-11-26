МВД открыло архивы о геноциде украинского народа: в Музей голодомора передадут исторические уголовные дела

Министерство внутренних дел Украины подписало меморандум с Музеем голодомора МВД и передаст в фонды Музея исторические уголовные дела, которые до сих пор хранились в архивах.

Об этом сообщила пресс служба ведомства.

"Сегодня мы подписываем важный документ - Меморандум о сотрудничестве между Министерством внутренних дел и Национальным Музеем Голодомора. В рамках сотрудничества МВД передаст в фонды Музея исторические уголовные дела, которые до сих пор хранились в архивах. Сейчас мы передаем первые два дела из Херсонской области. А после того, как будет достроен архив музея, мы передадим все оригиналы документов", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, рассекреченные материалы поступят в Музей в оцифрованном виде, чтобы сделать их доступными не только для ученых, но и в открытом доступе.

"По данным историков, весной 1933-го ежеминутно в Украине умирало 17 человек. Тысяча человек - каждый час, 25 тысяч украинцев ежедневно. В моем родном Харькове телеги проезжали по городу, собирали тела и хоронили без имени. За попытку выжить и спасти детей, украинцев наказывали со всей строгостью режима. Голодомор - это преступление, преступление, которому нет срока давности. Мы осуждаем палачей украинского народа и помним о миллионах загубленных душ ", - добавил Аваков.

Напомним, в июле стало известно, что мемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тысяч засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистами. Архивы будут обнародованы в рамках проекта "Имена".

Среди документов, в частности, имеется Картотека трудовых регистрационных карточек жителей Киева и Картотека деятелей культуры и искусства Киева периода оккупации 1941-1943 годов, а также документы органов оккупационной власти: Киевской городской управы, районных в городе Киеве управ, районных и сельских управ на территории Киевщины, Киевского и Белоцерковского гебитскомиссариата тому подобное.

Напомним, в 2015 Рада приказала рассекретить архивы КГБ. Депутаты гарантировали украинцам право на доступ к архивной информации репрессивных органов.