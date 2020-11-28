МВД предупреждает о новом виде телефонного мошенничества, который становится популярным. Соответствующее предупреждение размещено на странице МВД в Facebook.

"Новый вид мошенничества - в телеграмме ваши друзья получают сообщение якобы с вашего аккаунта. Фото ваше, однако, номер скрыт. Неизвестные просят одолжить средства. Пожалуйста, будьте внимательны!"- говорится в сообщении.

В МВД советуют, если вы получили подобное сообщение – лучше позвоните этому человеку и спросите, присылал ли он подобную просьбу.

Советы как не стать жертвой мошенников в интернете от МВД:

Не предоставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять только в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах.

Не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать способ покупки – наложенный платеж. Тогда можно получить товар, осмотреть его и после этого оплатить.

Не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или помощь в решении кредитных трудностей часто оказываются мошенниками.

Проверять просьбы о материальной помощи, даже если они поступают с аккаунта знакомых людей.

В случае, если вы все-таки стали жертвой интернет-мошенников, вам нужно обратиться в полицию. Также в МВД советуют установить в мессенджерах двойную аутентификацию.

"Если у вас есть подозрение, что вашу страницу "взломали", необходимо прекратить все сессии этого мессенджера на всех устройствах. Это можно сделать в настройках», - отмечают в МВД.