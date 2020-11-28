МВД предупреждает о новом виде телефонного мошенничества, который становится популярным. Соответствующее предупреждение размещено на странице МВД в Facebook.
"Новый вид мошенничества - в телеграмме ваши друзья получают сообщение якобы с вашего аккаунта. Фото ваше, однако, номер скрыт. Неизвестные просят одолжить средства. Пожалуйста, будьте внимательны!"- говорится в сообщении.
В МВД советуют, если вы получили подобное сообщение – лучше позвоните этому человеку и спросите, присылал ли он подобную просьбу.
В случае, если вы все-таки стали жертвой интернет-мошенников, вам нужно обратиться в полицию. Также в МВД советуют установить в мессенджерах двойную аутентификацию.
"Если у вас есть подозрение, что вашу страницу "взломали", необходимо прекратить все сессии этого мессенджера на всех устройствах. Это можно сделать в настройках», - отмечают в МВД.