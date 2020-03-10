МВД внедрило услугу е-верификации водительских и регистрационных документов на транспорт

МВД Украины запустило услугу электронной верификации водительского удостоверения и регистрационных документов на транспорт.

Об этом сообщили в региональном сервисном центре МВД в Харьковской области.

Так, с 6 февраля украинцам стали доступны электронные удостоверения водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства в мобильном приложении «Дія».

Однако некоторые при использовании данного приложения столкнулись с проблемой отображения актуальных личных данных в электронном удостоверении водителя или свидетельстве о регистрации транспортного средства и отсутствием фотографии или документов.

Теперь онлайн-сервис Министерства внутренних дел "Электронный кабинет водителя" ввел услугу уточнения данных, который позволяет провести верификацию этих документов.

Через электронный кабинет водителя граждане могут воспользоваться такими онлайн-услугами, как:

• уточнение данных в реестре водительских удостоверений;

• уточнение данных в реестре свидетельств о регистрации транспортного средства.

Также сервис позволяет гражданам подать заявление о корректировке неточностей в реестрах МВД и оперативно дополнить имеющуюся у них информацию.

Так, при возникновении проблемы с е-правами или электронным свидетельством в приложении «Дія» необходимо авторизоваться в электронном кабинете водителя и воспользоваться услугой уточнения данных.

Для этого необходимо:

• перейти из приложения «Дія» в электронный кабинет водителя и авторизоваться;

• заполнить все поля необходимыми данными;

• загрузить файл с изображением обеих сторон документа в формате jpg;

• прислать электронное заявление в сервисный центр МВД для обработки.

«Сотрудники сервисных центров МВД прорабатывают полученные электронные заявления и вносят изменения в Единый государственный реестр транспортных средств МВД. В случае обнаружения дополнительных неточностей или отсутствия фотографии гражданина его пригласят лично обратиться в любой сервисный центр МВД», - уточняет начальник Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области Денис Бакумов.

Внесенные в Единый государственный реестр транспортных средств МВД данные автоматически обновятся и будут отражены в электронном кабинете водителя и приложения «Дія».

Ожидается, что введение такого сервиса позволит повысить качество данных в Едином государственном реестре транспортных средств МВД, а также больше граждан смогут получать административные услуги онлайн и тем самым сэкономить свои время и силы.

Как отмечается, услугу верификации данных можно получить лично, обратившись в удобный по расположению сервисный центр МВД.