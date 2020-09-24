"Мы хотим, чтобы Харьков превратился в лучший город Украины" Компания Ярославского презентовала уникальный для Украины проект

В Харькове прошло первое заседание рабочей группы по реализации "Украинской Кремниевой долины". Уникальный для Украины проект, по поручению Президента Зеленского, будет создан на территории бизнес-парка "Экополис ХТЗ" группы DCH.

Генеральным инвестором и координатором проекта является Александр Ярославский. Член рабочей группы по созданию "Украинской Кремниевой долины" Алексей Ярославский говорит, сложных задач никогда не боялись.

Алексей Ярославский, член рабочей группы по созданию "Украинская Кремниевой долины"

Есть тому пример очень хороший - Евро 2012, гостиница, аэропорт. Поэтому для нас такие проекты, они, во-первых, интересные. А во-вторых, так как мы являемся жителями города Харькова, мы хотим, чтоб город Харьков превратился в лучший город Украины. Поэтому для нас, чем проект сложнее - для нас это интереснее

Сейчас завершается разработка концепции проекта. Для успешной работы, говорит директор управляющей компании "Экополис ХТЗ" Виталий Баранников, есть: желание, лучшие иностранные специалисты и ресурсы.

Виталий Баранников, директор управляющей компании "Экополис ХТЗ" группы DCH

Направленность нашего парка - это высокие технологии, хай-тек зон. Соответственно, мы будем, в первую очередь, привлекать именно ИТ-компании - высокотехнологичные компании. У нас подписан меморандум только с мировыми лидерами

Подготовительные работы по проекту уже идут полным ходом, а строительные начнутся с начала следующего.