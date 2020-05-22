"Мы надеемся на ответственность людей" В Харькове запускают метро и возобновляют работу общественного транспорта

Это автостанция номер 4 в Лесопарке. Отсюда автобусы едут как в международном, так и в пригородном направлениях. Последние едут в сторону Русской и Черкасской Лозовой, Больших Проходов и Стрелечьего. Десять часов утра, а на платформах пусто.

Согласно решению Кабинета Министров отныне уже не под запретом транспортные пассажирские перевозки в городском, пригородном и внутриобластном сообщении. Правительство приняло это решение в среду - 20 мая.

В администрации автостанции не в камеру говорят, возобновить работу уже могут, однако ждут официальных документов. Сергей следит здесь за чистотой.

Сергей, убирает на территории автостанции

Карантин. Карантин до 22-го, до 25-го закрыто всё. Текучка дежурная. Конечно, содержание территории в чистоте и порядке

Более всего ждала сегодня возобновления работы пригородного транспорта пенсионерка Ольга Леонидовна. Женщина работает уборщицей на мясокомбинате. Дорога с Салтовки на работу забирает у нее минимум полтора часа. Чтобы добраться - сначала идет на троллейбусе, идет пешком, а потом ждет маршрутку.

Ольга Леонидовна, пенсионерка

Конечно, жду. Электрички сомневаюсь, но автобусы точно. Я смотрю, знаете, у меня душа заболела, электрички стоят. Я думаю, когда же это будет. Села бы на скоростной, что к Лиману. Пусть не электричку, пусть хоть автобус прямой пустят

Ждет машину, которая отвезет с работы домой, а потом обратно и Людмила с коллегами. Почти каждый день она добирается на работу в Харьков с Дергачей.

Людмила, харьковчанка

Вы нам лучше скажите, когда будет какой-то транспорт? Трудно. - Как добираетесь? Один день ее муж везет. Второй день - мой муж. Так и добираемся. А теперь ждем пока приедет заберет. Через день, потому что каждый день очень накладно

Сегодня во время брифинга, после решения специальной комиссии глава области Алексей Кучер сообщил, ослабление карантина на Харьковщине состоится уже с субботы.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Повністю вже введені пасажирські перевезення, лише метро ми запускаємо з 25-го травня. Це понеділок. З 23-го - це завтра - дозволені регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському сполученні

А вот работа электричек возобновится с первого июня. Весь общественный транспорт сможет работать в случае соблюдения противоэпидемических мероприятий. Это - обязательный масочный режим, а количество пассажиров не должно превышать количество мест для сидения. В связи с ослаблением карантина Харьковский метрополитен возобновляет свою работу в понедельник, 25 мая в 5-30. Пассажиры должны быть в масках, на станциях метро будут выборочно проверять температуру, также в метрополитене установят дезинфицирующие средства.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Таких скупчень як раніше було, як ми бачили - їх заборонено допускати. Ми обговорювали питання котролю, тому що ми розуміємо, що кожний вагон проходити дуже складно буде, щоб проконтролювати це. Але ми сподіваємось на відповідальність людей, що вони краще пропустять електричку і потяг і не будуть наповнювати вагон, так щоб «висіти» один на одному. Це вже особиста відповідальність кожного

Количество пассажиров до карантина в городе, отмечает Кучер, приближалась к двум миллионам. Поэтому, говорит, решение запустить работу метро влечет за собой большую ответственность.