"Мы не знаем, сколько детей "поставляет" Украина иностранцам" - омбудсмен о суррогатном материнстве

15 мая 2020 г. 13:31
Источник: Украинская правда
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Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступает против коммерческого суррогатного материнства и он заявил, что Украина превратилась в онлайн-магазин с младенцами.

Об этом говорится на его Facebook –странице.

"Суррогатное материнство в Украине не урегулировано и нарушает права детей. Коммерциализация и разрешение получать такую "услугу" в Украине способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу.

Рождение ребенка далеко от матери является неестественным. Таким образом, Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами. И реальное количество таких детей, которых  "поставляет"  Украина таким образом, мы не знаем", - написал он.

По его словам, ситуация с младенцами в отеле "Венеция" показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями.

Николай Кулеба считает, что ни одно государство не обязано "обеспечивать" семью ребенком, тем более иностранным.

По мнению омбудсмена, суррогатное материнство - это эксплуатация женщин с целью получения дохода частным бизнесом и удовлетворение потребностей взрослых, но оно является нарушающим права ребенка.

Он отметил, что он категорически против коммерческого суррогатного материнства, потому что это объективизация ребенка и позиционирование его как товара.

Напомним, ранее клиника репродуктивной медицины  BioTex опубликовала видео , на кадрах которого - почти полсотни младенцев. Почти все они находились в одной комнате. На видео сообщили, что с детьми все хорошо. Отмечается, что младенцы находятся под наблюдением педиатров.

Видео, которое опубликовала клиника, предназначено для суррогатных родителей из разных стран: США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии и других.  

Омбудсмена Людмилу Денисову ситуация возмутила. Она назвала суррогатное материнство проблемой, требующей немедленного реагирования. 

Омбудсмен также призвала внести изменения в законодательство, чтобы услугами суррогатного материнства пользовались только украинцы.

По ее словам, до конца карантина в Украине может «застрять» около тысячи детей,  которых родили суррогатные матери для иностранцев.

 

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