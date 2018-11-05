"Мы одинаковые": в Харькове стартовал масштабный социальный проект

05 ноября 2018 г. 17:00
Автор: Лариса Говина
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Экскурсии с сурдопереводчиком и безберьерным доступом, вкусный обед, а также общение с животными. В Фельдман Экопарк стартовал новый социальный проект, инициированный Международным благотворительным фондом Александра Фельдмана. Его основатель надеется, что проект станет всеукраинским, чтобы вместе сделать жизнь людей с особыми потребностями в Украине комфортной.

Александр Фельдман, народный депутат Украины:

По всей Украине должны быть абсолютно доступные возможности для театров, для кинотеатров, для детских площадок. Для больниц, для горисполкомов, для облисполкомов. Везде человек может зайти, у него нет препятствий. Мы все одинаковые - мы все хотим жить, мы все хотим радоваться.

В Центре психосоциальной реабилитации Фельдман Экопарк занимаются проблемами людей с особыми потребностями в течение 5 лет, поэтому имеют огромный опыт, в частности, это касается использования анималотерапии и экотерапии.

Татьяна Алиева, руководитель психологической службы Центра психосоциальной реабилитации Фельдман Экопарк:

Этот день имеет две главные задачи - ознакомить родителей, а второе - показать какой алгоритм поступления в психосоциальную реабилитацию, чтобы в дальнейшем заниматься более специализированно по данным программам.

К проекту "Фельдман Экопарк объединяет: мы одинаковые" присоединились многочисленные посетители мультикомплекса - в знак поддержки людей с особыми потребностями они прикрепии на одежду специальные стикеры.

Видео: 

"Мы одинаковые": в Харькове стартовал масштабный социальный проект - 05.11.2018

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