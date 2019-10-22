 

"Мы, партизаны, взрывали железную дорогу" Герой Украины Владимир Жемчугов - в Харькове

22 октября 2019 г. 20:00
Автор: Наталья Белокудря
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Герой Украины Владимир Жемчугов в Харькове не впервые. Он жил и работал в соседнем Луганске. До войны успел объездить пол-Европы и вернулся на родину в 2014 году, когда понял, что его город захватили русские наемники. Никогда до этого не державший в руках оружие, Жемчугов возглавил партизанское движение и начал помогать украинской армии:

Владимир Жемчугов, Герой Украины

Мы собирали мины, снаряды, делали из них фугасы, и закладывали на дорогах, где шли колонны с российской техникой, взрывали коммуникации, взрывали железную дорогу неоднократно

Владимир с отрядом провел 30 спецопераций - они были успешными, но осенью 2015 года он подорвался на мине. Попал в плен. Ему ампутировали кисти обеих рук, мужчина частично потерял зрение.

В госпитале его допрашивали сотрудники российских спецслужб.

После освобождения Жемчугов прошел реабилитацию, сейчас работает в министерстве информационной политики и упорно называет себя "партизаном", хотя в современной армии нет такой формулировки:

Владимир Жемчугов, Герой Украины

Понимаете, на моей груди - медаль «Герой Украины», ее мне дали только за то, что я не сдался в плену, вот эти планки, которые под низом, вот это отметки за партизанскую войну, к сожалению, наше законодательство до сих пор не урегулировало вопрос с добровольцами, а с партизанами…это "незаконное формирование"…

Вместе с женой, Еленой Жемчуговой, они в 2018 году начали всеукраинский проект под названием "Узники Кремля", его суть - встреча Владимира со студентами украинских вузов. Уже успели объездить более сорока учебных заведений. Они показывают фильм о политзаключенных Кремля - ​​жителях Крыма и не только.

Как рассказала жена Жемчугова, Елена, молодежь задает много вопросов, самые популярные - когда закончится война, но в Мариуполе у них спросили следующее:

Елена Жемчугова, жена Владимира

Вони задавали таке питання: ось наші родичі живуть там, на окупованій території, і ми туди їздимо , скажіть, будь ласка , що казати тим людям, щоб вони розуміли, що вони українці, і вони мають інтегруватись в Україну, а не в Росію…

Владимир Жемчугов ответил, что свобода слова, свобода передвижения и возможность жить без страха - вот что отличает Украину от оккупированных территорий:

Владимир Жемчугов, Герой Украины

В 2014 году украинская армия успела освободить Славянск, Краматорск, Счастье, Попасное, больше 100 городов освободили .. нигде не нашли ни «отрезанных голов», ни «бендеровцев», даже «распятого мальчика» в Славянске не нашли…

В Харькове Владимир Жемчугов планирует провести встречи с курсантами университета воздушных сил им. Кожедуба, а также студентами Педуниверситета и университета Каразина. Далее проект поедет в Киев и Днепр.

 

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