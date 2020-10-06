«Мы переболели — это очень тяжело» В Харькове увеличили количество бригад скорой помощи, выезжающих на подозрение Covid-19

Изюмский медицинский профессиональный колледж закрыли на две недели карантина. В заведении коронавирусом заболели 4 сотрудников и одна студентка, еще один человек находится под подозрением.

Эпидситуация в регионе остается напряженной, количество новых больных Covid-19 каждые сутки достигает нескольких сотен, а иногда переваливает за полтысячи. По данным Лабцентра, еще 8 пациентов коронавирус погубил за прошедшие сутки.

То, что болезнь не выдумка, как никто знает Ольга, женщина вместе с мамой уже переболела коронавирусом, и, хотя течение болезни было легкое - на лечение отдала, говорит, больше 10 000 гривен на двоих, а теперь лечит еще и осложнения от коварного вируса.

Ольга

На самом деле заболевание есть. Мы дома уже переболели — это очень тяжело. И отнимает очень много здоровья и сил. У нас длительный курс лечения был, до месяца — это было тяжело, потому что антибиотиков было 4, это тяжело переносит организм, ну, а после этого нужно будет все равно подлечиваться, потому что есть побочные эффекты по кардиологии.

По мнению Ольги, распространение болезни происходит из-за пренебрежения горожанами масочного режима, в частности, в транспорте. Так как ни пассажиры, ни водители не соблюдает карантин в салоне, а тех, кто носит маски в троллейбусах и маршрутках, - единицы.

Студент Богдан тоже считает, что правила карантина нужно соблюдать, потому как у него тоже есть родственники, переболевшие Covid-19.

Богдан, студент

Не знаю, может, кто-то не верит в существование вируса, может, кому-то это не надо.

Сергей

Таке виховання, мабуть, не жалко ні себе, ні інших. От зараз я їхав у пригородньому автобусі - половина в масках, половина без масок, в метро те ж саме.

Между тем, по словам директора «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктора Забашты, количество вызовов на подозрение коронавируса значительно увеличилось, поэтому медики были вынуждены вывести большее количество бригад скорой помощи, все они, говорит Забашта, оснащены средствами индивидуальной защиты в полном объеме.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Дійсно ми вимушені були збільшити кількість бригад, наразі їх 13 на місто, і залишається 16 по області. Приблизно триста хворих на добу збільшилось - то було 1200, зараз півтори тисячі.

По информации Лабцентра, с начала пандемии коронавирусом заболела более 21 000 человек, из них 4823 человека выздоровели, 383 пациента врачам спасти не удалось.