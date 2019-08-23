«Мы первое телевизионное новостное агентство в этом городе», - АТН исполнилось 26

Я вас слухаю!

За кадром производство новостей бывает и смешным, и нервным одновременно. Первое, с чем сталкивается журналист, придя на работу - это поиск темы для сюжета. Инфоповод корреспонденты берут в сети и от харьковчан, которые ежедневно звонят в редакцию «АТН» и просят помочь в самых разных вопросах. Впрочем, некоторых наших сотрудников сложности застают еще дома в постели.

Андрей Несмиян, корреспондент новостей «АТН»:

Технічно далі все в принципі весело, весело і динамічно. Ти кудись їдеш, щось робиш, але от вранці приходити і вставати, да, це важко. Це, мабуть, єдине, що важко робити.

Когда тему съемки утвердил редактор - счастливый журналист сразу бежит к оператору, чтобы сообщить ему, где им придется работать несколько следующих часов. Но очень часто корреспондент появляется ну ооочень невовремя.

Влад, збирайся, ми поспішаємо. - Ну, що ж, буду на роботу йти.

Журналисту важно работать с оператором в тандеме. Ведь именно оператор на съемке главный, потому что без его работы - видеоматериала - и эфира не будет. Но вот те, кто с камерой на «ты», сами предпочитают не попадать в кадр.

Роман Данищук, оператор новостей «АТН»:

Для того, чтобы получился продукт действительно качественный, нужна сплоченная работа журналиста и оператора.

Остановите это все! Влад, у тебя пленка не закончилась там? Так пусть остановится, я не знаю, зачем вы его держите, отпустите!

В бешеном рабочем темпе новостей нормальная ситуация забыть даже собственное имя, но еще страшнее, если оператор отправится на съемку без микрофона, например. И, возможно, даже найдет в себе силы сказать об этом журналисту еще дорогой.

Александр Воробьев, оператор новостей «АТН»:

Буває таке, що забував картку, друга ситуація, шо забув мікрофона, а третя ситуація, шо забув камеру, ще не було.

И уже когда материал отснят и написан - сюжет идет на редактирование. Наши произведения читает выпускающий редактор. Это тот человек, который может заставить работать любого. Его задача - следить за выполнением сюжета с момента съемки до выхода в эфир, даже если на землю летит метеорит.

Наталья Диденко, редактор новостей «АТН»:

Ну взагалі, смішні випадки вони не публічні; там, де дуже смішно – це зрозуміють лише колеги, це така внутрішня кухня, скажімо. Ой, вони завжди щось «чудять», і ми чудимо усі разом. Ну, часто буває так, що відправляєш людину на зйомку, наприклад, у міську раду, а він опиняється в облраді. Чому ти туди поїхав? Так ви ж мене відправили. Ну, так буває.

Я друкую, іди до Даші.

После написания текста идет стадия визуализузации. Этим и занимается монтажер - человек, который с хаотических небольших видеороликов создает целостную картинку, которую вы уже видите в прямом эфире.

Две основные проблемы монтажеров, как они сами говорят - это нехватка во время сборки сюжета «картинки» - так называют видеоматериал, привезенный с места события. А другая проблема - это не всегда пунктуальные журналисты.

Алексей Маслий, монтажер новостей «АТН»:

Ну, экстренные – это когда в конце, уже почти под конец эфира наваливается, по два-три журналиста приходит, и нужно смонтировать. Приходится быстренько: тот записывает звук, ты быстро тут накидываешь плашки, там, пока звук записали, уже все плашки готовы, потом начинаешь чистить этот звук.

Тогда, когда все сюжеты написаны, вычитаны редактором, наступает очередь ведущей. Она презентует уже готовый качественный продукт, но в режиме прямого эфира может произойти разное.

Мила Руденко, ведущая новостей «АТН»:

Так казуси вже були коли, нуу....ні, я не буду про це розповідати. Це мене зкомпроментує.

Олег Юхт - бессменный гендиректор телекомпании «АТН», основавший ее 26 лет назад. В 1997 - он богемный персонаж и выглядит примерно так: вот он танцует около мужчины в шапке Санты в одном из клубов города.

А вот уже серьезный Олег Юхт, с сединой на висках образца 2019 года, раздает указания на летучке и рассказывает о том, почему и как появилась на свет телекомпания «АТН». Говорит - опирался на западный формат новостных агентств, и хотя, смеется, мы уже достаточно старые по возрасту новости, но порох в пороховницах еще есть.

Олег Юхт, директор телекомпании «АТН»:

Мы - первое телевизионное новостное агентство в этом городе. До нас этого никто не делал. У нас богатая история. У нас наработанные традиции, у нас наработаны технологии. Мы одни из первых, которые приняли закон о этике журналиста. Мы достаточно старое для этой страны телевизионное агентство, и я считаю, что у нас есть свой стиль.

Уже двадцать шесть лет этот кропотливый процесс неизменный, и сколько бы раз творческий коллектив «АТН» ни менялся, наши новости всегда будут узнаваемыми.