Мягкие сидения и пандусы для людей с особыми потребностями. Харьковчанам показали обновленный трамвай и вагоны метрополитена

Мягкие сидения, пандусы для людей с ограниченными возможностями, кондиционер и двигатели повышенной мощности. Этот модернизированный трамвай выйдет на один из харьковских маршрутов уже завтра, в День города. Его представили еще в апреле, в течение нескольких месяцев он проходил пробные испытания, теперь - готов перевозить харьковчан, уверяют в Салтовском депо.

Владислав Приймак, директор Салтовского трамвайного депо:

Проходили испытания, проходила обкатка, устранение каких-то мелких недоработок, буквально в прошлую среду вагон был принят Государственной комиссией, вагон введен в экспулатацию с завтрашнего дня он выезжает на трамвайный маршрут номер 27.

А это 5-вагонный состав метрополитена после капитального ремонта. Над его обновлением специалисты начали работать еще в ноябре, сейчас он оборудован новыми сидениями и поручнями, в кабине машиниста - современное электрооборудование. На нем уже сделали несколько пробных поездок, отмечают в харьковском метрополитене, горожан он начнет перевозить в сентябре, выйдет на Холодногорско-заводскую линию.

Вячеслав Стаматин, ген. директор метрополитена:

Ну это можно посчитать просто. Скажем так, на этот состав ориентировочно было потрачено порядка 44 миллионов на этот состав, для сравнения новый состав стоит в зависимости от его комплектации от 200 до 250 миллионов. Мы не стоим на месте, мы стараемся, работаем, но нельзя ж на металлолом отправлять то, что еще может еще работать.

При этом у новинок харьковского электротранспорта есть и обраатная сторона медали. Пока чиновники рапортуют об обновлении подвижного состава, антикоррупционеры и правоохранители регулярно ловят их на сомнительных тендерных закупках. Из последнего, КП «Харьковский метрополитен» закупило болты и гвозди на сумму 817 тысяч гривен по цене в полтора раза больше рыночной. Коммунальное предприятие КП "Салтовское депо" купило 5 кузовов для трамвайных вагонов за 42 миллиона гривен, что вдвое дороже, чем такие же кузова купленные для Запорожья и Одессы, а КП «Троллейбусное депо № 2» купило у чешской фирмы почти за двадцать миллионов гривен 10 б/ушных троллейбусов Skoda. То есть по цене 2 миллиона за машину. При том, что транспортникам из Сум по такой же стоимости удалось сторговаться за новые троллейбусы, в Ивано-Франковске и других городах покупали троллейбусы-Skoda по цене от 600 тысяч до миллиона гривен за 1 троллейбус. По двум последним случаям прокуратура уже открыла уголовные производства по подозрению в нецелевом использовании средств, а сами антикоррупционеры настаивают, что если бы в соответствии с законодательством при коммунальных предприятиях были созданы наблюдательные советы и проведен общественный аудит предприятий, но сомнительные фирмы не становились бы фаворитами на тендерных закупках, как это происходит в Харькове.

Дмитрий Дробот, Харьковский антикоррупционный центр:

Фирму, которая победила и которая поставляла эту продукцию, это фирма которая сдавала трамваи в аренду когда Добкин был мэром. Явно коррупция есть по повышению цены в два раза и как минимум коррупционный риск есть в плане старых схем.

Тем временем, в Харьковском горсовете уверяют - коммунальные предприятия работают открыто, а все тендерные закупки публикуются на сайте ProZorro, что по мнению чиновников является доказательством прозрачной финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, над созданием наблюдательных советов, подчеркивает мэр Харькова Геннадий Кернес, в харьковских КП уже работают.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

То, что касается наблюдательных советов, мы рассматриваем создание таких советов. Не только в коммунальном предприятии "Харьвоский метрополитен", а и в других коммунальных предприятиях. То, что касается публичности и гласности, я думаю, что все покупки проходят чрез площадку ProZorro. И я думаю, что журналисты как никто другие всегда публикуют почти все тендера, связанные с предприятием, здесь огласка полная.

Также, по словам Геннадия Кернеса, в планах - полное обновление подвижного состава Харьковского метрополитена, это, считает мэр, можно сделать в течение нескольких лет, если на эти цели будут выделяться деньги из городского бюджета.