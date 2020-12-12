На 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт

На 86-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ, Валентин Гафт. Об этом сообщила его супруга, народная артистка России Ольга Остроумова, пишет Коммерсант.

"Да, его не стало. Это сегодня произошло", — сказала Остроумова.

В августе 2019 года актер перенес инсульт. После этого его перевели в реабилитационный центр. В ноябре текущего года Остроумова сообщала, что состояние Валентина Гафта стабильное.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ.

Играл в Театре имени Моссовета, Московском драмтеатре и "Ленкоме". С 1969 года выступал в "Современнике".

Гафт известен ролями фильмах "Мастер и Маргарита", "Небеса Обетованные", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Чародеи" и других.