На акции протеста в Минске вышли тысячи людей, есть задержанные

Число задержанных на несанкционированной акции оппозиции в Минске увеличилось до 50 человек, сообщают "Интерфаксу" очевидцы,
Основная колонна протестующих собралась у стелы "Минск город-герой".
Там находится до 5 тысяч человек.
Люди стали выходить на проезжую часть Проспекта победителей. Силовики начали оттеснять людей с проезжей части и задерживать протестующих.
Силовиками частично перекрыты проспект Машерова и проспект Победителей.
Еще утром в центр столицы стягивали колонну спецтехники. На площадях Октябрьской и Независимости поставили ограждения.
Также в Минске закрыли несколько станций метро.
Как пишет TUT.BY, сообщается о традиционных воскресных перебоях с интернетом.
На улицах города люди заметили силовиков со щитами.
Всего в разных местах Минска, по оценкам очевидцев, на несанкционированные акции протеста собрались до 7 тысяч человек.