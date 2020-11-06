На акции протеста в Минске вышли тысячи людей, есть задержанные

Число задержанных на несанкционированной акции оппозиции в Минске увеличилось до 50 человек, сообщают "Интерфаксу" очевидцы,

Основная колонна протестующих собралась у стелы "Минск город-герой".

Там находится до 5 тысяч человек.

Люди стали выходить на проезжую часть Проспекта победителей. Силовики начали оттеснять людей с проезжей части и задерживать протестующих.

Силовиками частично перекрыты проспект Машерова и проспект Победителей.

Еще утром в центр столицы стягивали колонну спецтехники. На площадях Октябрьской и Независимости поставили ограждения.

Также в Минске закрыли несколько станций метро.

Как пишет TUT.BY, сообщается о традиционных воскресных перебоях с интернетом.

На улицах города люди заметили силовиков со щитами.

Всего в разных местах Минска, по оценкам очевидцев, на несанкционированные акции протеста собрались до 7 тысяч человек.