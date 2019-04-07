На Алексеевке харьковчане провели акцию против рекламы наркотиков

На Алексеевке группа активистов-харьковчан накануне провела акцию против распространения наркотиков в городе.

Как сообщают в соцсетях, объединившись, харьковчане целый день закрашивали надписи с рекламой наркотиков на стенах домов.

Соответствующие фото, сделанные во время проведения акции, опубликованы в одном из харьковских пабликов.

«Все, кто хотят присоединиться в следующий раз - пишите сюда @edinaianatsiia. Я верю, что будущее за сознательной молодежью», - сказано в сообщении.

В комментариях интернет-пользователи поддержали активистов, хотя и отметили, что по их мнению, ликвидация таких надписей является задачей коммунальных служб.