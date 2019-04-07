На Алексеевке харьковчане провели акцию против рекламы наркотиков

07 апреля 2019 г. 10:20
6 просмотров

На Алексеевке группа активистов-харьковчан накануне провела акцию против распространения наркотиков в городе.

Как сообщают в соцсетях, объединившись, харьковчане целый день закрашивали надписи с рекламой наркотиков на стенах домов.

Соответствующие фото, сделанные во время проведения акции, опубликованы в одном из харьковских пабликов.

«Все, кто хотят присоединиться в следующий раз - пишите сюда @edinaianatsiia. Я верю, что будущее за сознательной молодежью», - сказано в сообщении.

В комментариях интернет-пользователи поддержали активистов, хотя и отметили, что по их мнению, ликвидация таких надписей является задачей коммунальных служб.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.