На Алексеевке мужчина угнал мопед

В полицию поступило сообщение об исчезновении мопеда из технического помещения на проспекте Людвика Свободы. С заявлением к правоохранителям обратился сам владелец транспортного средства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 59-летний мужчина.

Правоохранители обнаружили у него похищенный мопед и вернули заявителю.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

За угон транспортного средства злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.