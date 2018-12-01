На Алексеевке мужчина угнал мопед

01 декабря 2018 г. 10:18
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В полицию поступило сообщение об исчезновении мопеда из технического помещения на проспекте Людвика Свободы. С заявлением к правоохранителям обратился сам владелец транспортного средства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 59-летний мужчина.

Правоохранители обнаружили у него похищенный мопед и вернули заявителю.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

За угон транспортного средства злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

 

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