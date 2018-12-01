На Алексеевке мужчина угнал мопед

В полицию поступило сообщение об исчезновении мопеда из технического помещения на проспекте Людвика Свободы. С заявлением к правоохранителям обратился сам владелец транспортного средства.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 59-летний мужчина.
Правоохранители обнаружили у него похищенный мопед и вернули заявителю.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
За угон транспортного средства злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.