На Алексеевке на месяц закроют перекресток

Движение транспорта через перекресток ул. Клочковская - пр. Победы изменится с 8:00 23 июня до 22:00 23 июля, сообщили в пресс-службе горсовета

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой к реконструкции трамвайных путей.

Объезд закрытого участка будет организован следующим образом: ул. Клочковская (на участке от ул. Ляли Убийвовк до ул. Котельниковской - двустороннее движение по четной стороне улицы) - пр. Победы (на участке от ул. Клочковской до ул. Армейский - двустороннее движение по каждой из проезжих частей проспекта).