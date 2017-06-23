На Алексеевке на месяц закроют перекресток

23 июня 2017 г. 10:07
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Движение транспорта через перекресток ул. Клочковская - пр. Победы изменится с 8:00 23 июня до 22:00 23 июля,  сообщили в пресс-службе горсовета

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой к реконструкции трамвайных путей.

Объезд закрытого участка будет организован следующим образом: ул. Клочковская (на участке от ул. Ляли Убийвовк до ул. Котельниковской - двустороннее движение по четной стороне улицы) - пр. Победы (на участке от ул. Клочковской до ул. Армейский - двустороннее движение по каждой из проезжих частей проспекта).

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