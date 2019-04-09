На Алексеевке с 18-го этажа недостроя сорвался кровельщик: мужчина погиб

На Алексеевке во время строительных работ погиб рабочий.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 9 апреля в 9:35 в полицию поступило сообщение о том, что на стройке на проспекте Победы в Шевченковском районе обнаружено тело мужчины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Предварительно полицейские установили, что во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажа недостроя.

От полученных повреждений парень погиб.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.