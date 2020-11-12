На Алексеевке на сутки отключили отопление из-за ремонта тепломагистрали

На Алексеевке из-за ремонта тепломагистрали сегодня, 12 ноября, более ста жилых домов и несколько школ и лечебных учреждений остались без отопления и горячей воды.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети".

Так, по информации "ХТС", с 8:00 сегодняшнего дня, 12 ноября, и до 8:00 13 ноября выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-48.

В связи с этим отопления не будет в районе, ограниченном проспектом Людвика Свободы, проспектом Победы, улицей Ахсарова и Архитекторов.

В результате проведения ремонтных работ от теплоснабжения будут отключены 118 жилых домов, 4 детских учреждения, 6 школ и 3 лечебных учреждения.

Горячее водоснабжение будет отключено в 113 домах, 4 детских учреждениях, 6 школах и 3 лечебных учреждениях.