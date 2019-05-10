На Алексеевке неизвестные поставили забор на детской площадке

Прямо на детской площадке во дворе одного из домов по проспекту Победы, среди детских качелей и горок, появился забор, за которым неизвестные начали какое-то строительство. Устанавливали то ли киоск, то ли небольшой магазинчик.

Ирина Доценко, местная жительница



Часов в 11 утра мы обратили внимание, что вот на нашу площадочку подъехали люди, начали ставить забор. Когда мы подошли и спросили: «Что вы здесь делаете?», они невнятно нам отвечали, и в разговоре с ними мы выяснили, что они собираются по этой стороне - как и на той стороне - ставить ряд киосков для торговли хлебом, спиртными напитками - и все остальное. Мы начали возмущаться, люди начали поднимать скандал



Больше всего беспокоит местных то, что здесь могут поставить так называемую "наливайку", очередной кабак - таких здесь уже и так больше, чем надо.

Раиса Селезнева, местная жительница



Нас послали на три «веселых» буквы. Сказали - какое ваше... Как какое - смотрите, здесь три подъезда, будет пивнушка, будут пьяные, будет вонь - здесь дети гуляют!

Поэтому пока группа активистов из дома, возле которого начали устанавливать киоск, подала заявление в полицию о незаконной застройке, а правоохранители проводят проверку.