На Алексеевке неизвестные поставили забор на детской площадке

10 мая 2019 г. 19:00
Автор: Андрей Несмиян
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Прямо на детской площадке во дворе одного из домов по проспекту Победы, среди детских качелей и горок, появился забор, за которым неизвестные начали какое-то строительство. Устанавливали то ли киоск, то ли небольшой магазинчик.

Ирина Доценко, местная жительница
 

Часов в 11 утра мы обратили внимание, что вот на нашу площадочку подъехали люди, начали ставить забор. Когда мы подошли и спросили: «Что вы здесь делаете?», они невнятно нам отвечали, и в разговоре с ними мы выяснили, что они собираются по этой стороне - как и на той стороне - ставить ряд киосков для торговли хлебом, спиртными напитками - и все остальное. Мы начали возмущаться, люди начали поднимать скандал
 

Больше всего беспокоит местных то, что здесь могут поставить так называемую "наливайку", очередной кабак - таких здесь уже и так больше, чем надо.

Раиса Селезнева, местная жительница
 

Нас послали на три «веселых» буквы. Сказали - какое ваше... Как какое - смотрите, здесь три подъезда, будет пивнушка, будут пьяные, будет вонь - здесь дети гуляют!

Поэтому пока группа активистов из дома, возле которого начали устанавливать киоск, подала заявление в полицию о незаконной застройке, а правоохранители проводят проверку.

 

Видео: 

На Алексеевке неизвестные поставили забор на детской площадке - 10.05.2019

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