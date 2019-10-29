 

На Алексеевке ремонтируют внутриквартальные дороги

29 октября 2019 г. 10:55
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По данным пресс-службы Харьковского горсовета, ремонт внутриквартальных дорог выполняют на ул. Ахсарова в Шевченковском районе Харькова. 

В частности, работы ведутся во дворах домов №16 и 18, где асфальтируют заезды и подъезды к домам, ремонтируют тротуары.

Как сообщил председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский, работы на этом участке начались после обращения ветеранов и жителей микрорайона к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу. 

«Дело в том, что эти дома связывают у нас заезд с УВК №169, где достаточно большой поток людей. Поэтому дали поручение, подготовили техническую документацию, и сегодня здесь активно проводятся работы. Ремонт планируем завершить до конца текущего года», - сообщил Владимир Котковский.

Напомним, что также ремонт внутриквартальных дорог выполнен на ул. Ахсарова, 13, 15, 15-а, 17, 19, отремонтирован подъезд к домам по пр. Людвига Свободы, 24 и 26. Внутриквартальные дороги обновили и на ул. Шекспира. 

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