На Алексеевке у наркозависимой горе-матери изъяли двоих детей

Вчера, 5 марта, в Шевченковском районе Харькова из неблагополучной семьи у горе-матери правоохранители изъяли двоих детей – мальчика 2009 года рождения и девочку 2006 года рождения.

Об этом сообщила харьковская патрульная полицейская Ляна Теремкова.

«Друзья, сегодня на ул. Ахсарова были изъяты у конченых наркоманов двое детей! Детки в очень запущенном состоянии, девочка и мальчик с кучей вшей, в общем педикулёз ужасный и в придачу от деток жуткий запах ацетона!» - написала полицейская на своей странице в Фейсбук.

Полицейская сообщила, что деток направили в 24-ю городскую больницу, расположенную на Плетневском переулке и попросила неравнодушных харьковчан помочь детям с продуктами и средством от вшей.

Также, сообщила Ляна Теремкова корресподенту АТН, месяц назад в этой же квартире обнаружили мертвого мужчину.