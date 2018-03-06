На Алексеевке у наркозависимой горе-матери изъяли двоих детей

06 марта 2018 г. 17:27
109 просмотров

Вчера, 5 марта, в Шевченковском районе Харькова из неблагополучной семьи у горе-матери правоохранители изъяли двоих детей – мальчика 2009 года рождения и девочку 2006 года рождения.

Об этом сообщила харьковская патрульная полицейская Ляна Теремкова.

«Друзья, сегодня на ул. Ахсарова были изъяты у конченых наркоманов двое детей! Детки в очень запущенном состоянии, девочка и  мальчик  с кучей вшей, в общем педикулёз ужасный и в придачу от деток жуткий запах ацетона!» - написала полицейская на своей странице в Фейсбук.

Полицейская сообщила, что деток направили в 24-ю городскую больницу, расположенную на Плетневском переулке и попросила неравнодушных харьковчан помочь детям с продуктами и средством от вшей.

Также, сообщила Ляна Теремкова корресподенту АТН, месяц назад в этой же квартире обнаружили мертвого мужчину.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.