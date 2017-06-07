На Алексеевке воду будут подавать с пониженным давлением

Объявлений на информационных досках у подъездов о предстоящих ремонтных работах водоканала на Деревянко, а, следовательно, и о возможном отсутствии воды или снижении напора, не было, уверяют местные жители. Да и каких-либо изменений, сегодня, в подаче холодной воды большинство жильцов многоэтажек по улице Людвига Свободы, не заметили.

Ирина Дошко, жительница дома №60 пр. Людвига Свободы:

В соседнем доме, вот, в 58-м часто трубы прорывает. Когда ремонт, тогда да, отключают. А так вода как всегда. То есть стиральная машина стирает, напор значит нормальный.

Виктория Понаморенко, жительница дома №39 пр. Людвига Свободы:

Напор воды, если плохой об этом предупреждают и пишут на двери, что нет воды или что-то такое. А сегодня есть. Купалась с утра, была вода, хороший напор. А уведомления вы смотрели? - Нет, уведомлений не было.

А вот в некоторых домах по проспекту Победы последствия вынужденного ремонта, действительно уже сказались, хотя, и не так серьезно, как это было зимой.

Валерий, житель дома №64 по пр-ту Победы:

Вода на сегодняшний день идет недостаточным напором. Горячая нормально, а холодная - напор небольшой. Иногда перекрывают воду в дневное время. Придешь домой - воды горячей нет и холодной. Но я не скажу, что это бывает какая-то периодичность. Но, тем не менее, такое бывало.

Валентина, жительница дома по пр-ту Победы:

Раньше было плохо, холодная вода шла. Напряжение маленькое было, давление. А сейчас нормально, что можно сказать. Сейчас нормально идет вода горячая и холодная.

Пониженным давление в трубах будет все лето, вплоть до первого сентября - сообщают в пресс-службе водоканала. Связано это с перекладыванием трубопровода диаметром 700 мм. Говорят, мол, речь идет не о полном отключении воды, а лишь о снижении напора в кранах. Но обещают, что вода будет даже на верхних этажах высоток Алексеевского жилмасива.