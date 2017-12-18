На аукционе студенты университета им.Каразина «выложили» 150 тысяч гривен

18 декабря 2017 г. 18:21
Автор: Алина Денисенкова
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Изысканные платья, элегантные костюмы и оркестр, исполняющий вальсы. Накануне праздника Святого Николая в университете им. Каразина объединили красоту и благотворительность.

Во время зимнего бала все присутствующие смогли принять участие в благотворительном аукционе, средства от которого будут потрачены на аппарат УЗИ суставов для детской больницы "Охматдет".

Под торжественную музыку бал открывают дебютанты. Всего в мероприятии приняли участие около пятидесяти пар. Студенты не скрывают, чтобы освоить классику танца, понадобилось почти два месяца занятий с хореографом.

Иван и Даша, участники бала

Самым сложным было собраться на репетиции, и чтобы все пришли, и вовремя 

Благотворительный аукцион начинается в перерыве.

На благотворительность было передано 22 эксклюзивных лота, почти все они были реализованы по более высокой, чем надеялись организаторы, цене. Собрать удалось почти сто пятьдесят тысяч гривен - это большая часть суммы, которую нужно было собрать на приобретение аппарата УЗИ.

Марина Дудниченко, организатор

Сегодня представлены различные лоты, начиная от картин и заканчивая различной продукцией с логотипом нашего университета или памятными вещами, которые связаны с университетом

Георгий Даниленко, директор института охраны здоровья детей и подростков "Охматдет"

Это очень важное мероприятие, свидетельствующее об уровне культуры современного общества, о значимости происходящего в жизни украинского студенчества сегодня и в частности университета Каразина. Очень важно, когда молодые люди понимают, как надо строить будущее и значит, имеют определенный зов души для того, чтобы найти того, кому нужна помощь  

Успех вдохновляет, говорят участники и организаторы мероприятия и надеются, что зимний благотворительный бал станет доброй традицией, благодаря которой помощь получат те, кто больше всего в ней нуждается.

Видео: 

Bal Stazer avi

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