На автотрассах Украины запустили дорожную полицию

С понедельника дорожная полиция начала работу на трассах международного и национального значения.

"Я рад объявить о запуске дорожной полиции на ряде участков автомобильных трасс", - сказал на брифинге замначальника департамента патрульной полиции Национальной полиции Алексей Билошицкий.

Автопатрули дорожной полиции будут работать на 1 200 километрах трасс международного и национального значения (Киев - Харьков, Киев - Зборовка, Луцк - Ковель и Ягодин - Сарны).

В понедельник, 12 июня, на службу заступили первые 20 патрулей, также полицейские будут размещаться на 8 стационарных постах.

Билощицкий отметил, что дорожные патрули будут контролировать не только соблюдение Правил дорожного движения водителями, но и ситуацию с общественной безопасностью на вверенных участках.

Напомним, в начале 2016 года дорожная полиция начала работать на отдельных отрезках трасс международного значения - во Львовской области, на трассе Киев-Житомир, в Закарпатской области.

10 июня глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подписал приказ, согласно которому с 12 июня на 10 основных магистралях Украины должна была начать работу дорожная полиция.