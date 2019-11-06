На Балаклейщине мужчина украл и разобрал на запчасти чужой мотоцикл

В Балаклейском районе полицейские разоблачили 21-летнего мужчину в похищении мотоцикла, принадлежащего 63-летнему жителю поселка Савинцы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Заявитель рассказал, что оставил мотоцикл у дома, а через несколько часов он исчез.

Полицейские установили личность злоумышленника, причастного к похищению транспортного средства. Им оказался 21-летний ранее судимый житель села Морозовка.

Как выяснилось, мужчина похитил чужой мотоцикл, разобрал его на запчасти и спрятал в лесопосадке возле села.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Похитителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.