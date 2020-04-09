На Балаклейщине выявили наркопритон в квартире

09 апреля 2020 г. 13:48
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На Балаклейщине полицейские разоблачили мужчину, который превратил свой дом в наркопритон.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время обыска квартиры 39-летнего злоумышленника правоохранители изъяли полимерную бутылку с жидкостью коричневого цвета и медицинские шприцы.

Как установили следователи, хозяин жилья уже длительное время употребляет наркотические средства, но не всегда имеет деньги для приобретения дозы наркотиков. 

Тогда для изготовления и употребления наркотических средств он предоставляет свою квартиру наркозависимым лицам, чтобы те поделились с ним наркозельем. 

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Уголовное производство открыто с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. 

 

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