На Балаклейщине выявили наркопритон в квартире

На Балаклейщине полицейские разоблачили мужчину, который превратил свой дом в наркопритон.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время обыска квартиры 39-летнего злоумышленника правоохранители изъяли полимерную бутылку с жидкостью коричневого цвета и медицинские шприцы.

Как установили следователи, хозяин жилья уже длительное время употребляет наркотические средства, но не всегда имеет деньги для приобретения дозы наркотиков.

Тогда для изготовления и употребления наркотических средств он предоставляет свою квартиру наркозависимым лицам, чтобы те поделились с ним наркозельем.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Уголовное производство открыто с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.