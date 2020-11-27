На Балаклейщине женщину задержали за покушение на убийство мужа

На Харьковщине 48-летняя жительница Балаклейского района в ходе бытовой ссоры ударила ножом сожителя, едва не лишив мужчину жизни.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что по месту жительства знакомой потерпевшего в ходе конфликта, который возник на бытовой почве, 48-летняя женщина схватила со стола нож и нанесла мужу удар в грудную клетку. Затем она скрылась с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении районной больницы.

Женщину задержали, ей уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

За покушение на убийство задержанной женщине грозит до 15 лет лишения свободы.