На Бали четыре иностранца прорыли 12-метровый тоннель и сбежали из тюрьмы

19 июня 2017 г. 12:35
Источник: Левый берег
48 просмотров

Четверо иностранных заключенных сбежали из тюрьмы Керобокан, расположенной на острове Бали, прорыв 12-метровый тоннель.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

По словам начальника тюрьмы Тони Найнгголана, среди совершивших побег оказались граждане Австралии, Индии, Малайзии и Болгарии.

"Длина тоннеля около 12 метров. Мы предполагаем, что на то, чтобы его прорыть, ушло больше недели", - заявил он. Найнгголана добавил, что полиция ищет заключенных.

Предполагается, что беглецы не успели далеко уйти.

За какие правонарушения они отбывали срок, не уточняется.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.