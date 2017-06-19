На Бали четыре иностранца прорыли 12-метровый тоннель и сбежали из тюрьмы

Четверо иностранных заключенных сбежали из тюрьмы Керобокан, расположенной на острове Бали, прорыв 12-метровый тоннель.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

По словам начальника тюрьмы Тони Найнгголана, среди совершивших побег оказались граждане Австралии, Индии, Малайзии и Болгарии.

"Длина тоннеля около 12 метров. Мы предполагаем, что на то, чтобы его прорыть, ушло больше недели", - заявил он. Найнгголана добавил, что полиция ищет заключенных.

Предполагается, что беглецы не успели далеко уйти.

За какие правонарушения они отбывали срок, не уточняется.