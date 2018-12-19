На «Барабашово» предприниматели и администрация договаривались о партнерстве

С целью разрешения противоречий между предпринимателями и администрацией торгового центра «Барабашово» была проведена стратегическая антикризисная сессия. За круглым столом собрались руководители торгового центра, представители основных торговых площадок и активисты. По словам генерального директора концерна АВЭК Сергея Платонова, сложившаяся ситуация - не конфликтна. Это попытки найти приемлемые договорные решение для обеих сторон, посредством конструктивного диалога.

Сергей Платонов, гендиректор ЧАО "Концерн АВЭК и Ко"

Нами предлагаются различные формы и тарифы договорных отношений, нам и предпринимателям нужно только выбрать наиболее приемлемые для нас договорные отношения. Большая часть предпринимателей - это уже порядка 60+, и более % перезаключили договора с предприятиями группы компаний АВЭК, что говорит о их лояльном отношении и наших добрых партнерских отношениях.

За круглым столом решали вопросы, связанные с арендой торговых объектов и условиями пребывания на территории торгового центра.

Сергей Репин, предприниматель ТЦ "Барабашово"

За 20 лет работы предприятия естественно накопилось очень много вопросов и есть очень острые вопросы, есть менее острые вопросы. Но знает, что именно когда ухудшается экономическая общая ситуация, то обостряются, как правило, претензии друг к другу.

Ведя диалог в правовом поле, обе стороны видят скорейшее решение всех спорных вопросов.